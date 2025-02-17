الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

جلسة بين لجنة التخطيط بالزمالك مع بيسيرو لهذا السبب

بيسيرو
بيسيرو

 تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع المدير الفريق الفني، البرتغالي بيسيرو، وذلك لمناقشة عدة أمور فنية تتعلق بالفريق.

تتضمن الجلسة مناقشة الوضع الفني للفريق بعد المباريات الأخيرة وتحليل أدائه بشكل شامل، بالإضافة إلى تقييم احتياجات الفريق على المدى القصير والمتوسط، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم.

سيركز الاجتماع على بعض النقاط الرئيسية التي يطلبها المدير الفني، مثل تعزيز بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم من خلال صفقات جديدة، أو حتى إجراء بعض التعديلات على خطط اللعب والتكتيك.

ويتطلع بيسيرو إلى تحسين الأداء الجماعي وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، خاصة في ظل المنافسات الشديدة على مختلف الأصعدة، كما من المتوقع أن يطالب بيسيرو  اللجنة بدعم فني إضافي في بعض الأقسام، سواء على صعيد التدريب أو التحليل الفني، وذلك من أجل رفع المستوى البدني والتكتيكي للفريق.

إضافة إلى ذلك، سيتم استعراض رغبات بيسيرو  المتعلقة ببعض اللاعبين الذين قد يحتاجون إلى فرصة أكبر للمشاركة أو تطوير مستوياتهم الفنية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على روح الفريق الجماعية.

وتهدف الجلسة إلى وضع خطة شاملة تسهم في تحسين أداء الفريق في الفترة القادمة وضمان التقدم في البطولات المحلية والدولية.

تعتبر هذه الجلسة فرصة حاسمة لتقوية العلاقة بين الجهاز الفني وإدارة النادي، وتحديد الخطوات القادمة التي ستساهم في بناء فريق قوي قادر على تحقيق الألقاب في مختلف المسابقات.

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