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أخبار مصر

التعليم العالي: إطلاق دراسة حول برامج التعليم العابر للحدود

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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أُقيمت ندوة حول فرص الاستثمار في التعليم العابر للحدود في مصر واستدامة برامج المنح الدراسية، التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين، المجلس الأعلى للجامعات وبحضور السفير جاريث بيلي، السفير البريطاني لدى القاهرة ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتور أيمن فريد،مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلين من 7 جامعات بريطانية رائدة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.


وأعرب الدكتور أيمن عاشور، في الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى رفعت نيابة عنه، عن تقديره للتعاون والشراكة بين مصر والمملكة المتحدة في التعليم العالي، والتي حققت العديد من الإنجازات على مدار سنوات عديدة، مؤكدًا أن الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المجلس الثقافي البريطاني ساهم في تنامي فرص التعليم العابر للحدود، وزيادة الفرص التعليمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأكد الوزير التزام مصر بتطوير مؤسساتها التعليمية بمستوى ومعايير عالمية سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشائية وكذلك تطوير المناهج الدراسية؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمشهد الأكاديمي والبحثي في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى ما حققته فروع الجامعات الدولية في مصر من نجاح وما أحدثته من تأثير كبير في منظومة التعليم العالي داخل مصر، لما تطبقه من معايير في البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أن ما يشهده العالم من تحولات يتطلب تطوير القدرات ومهارات التكيف لمواكبة متطلبات السوق العالمي، وهو ما تم تفعيله منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي عملت على تطبيق حزمة إصلاحات شاملة ركزت على تعزيز جودة التعليم والابتكار، والتعاون الأكاديمي الدولي، والقدرة التنافسية العالمية. 
واستعرض جهود المجلس الأعلى للجامعات في توفير فرص تعليمية متنوعة وتطوير إستراتيجية التدويل  وبرامج المنح الدراسية.

وأكد جاريث بيلي، السفير البريطاني لدى مصر، أن بعثة المملكة المتحدة للتعليم العالي في مصر تعكس التزام بلاده بتعزيز الشراكات التعليمية والتعاون التكنولوجي مع مصر. وأشاد بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم التعليم العابر للحدود على مستوى العالم. كما أعرب عن سعادته بدعم الشراكات التعليمية بين المملكة المتحدة ومصر، بما يساهم في خلق بيئة أكاديمية مزدهرة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد مارك هوارد، التزام المجلس بتعزيز العلاقات بين المؤسسات البريطانية والمصرية، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الأكاديمية والبحثية وزيادة الفرص التعليمية، مشيرًا إلى نتائج التقرير الصادر عن المجلس الثقافي البريطاني حول التعليم العابر للحدود، والتي تؤكد الدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضمن التقرير دراستي حالة من مصر، سلطتا الضوء على نماذج التعليم العابر للحدود، وهما: شراكة جامعة إيست لندن مع جامعة عين شمس والشراكة بين جامعة هيرتفوردشاير مع مؤسسة جلوبال أكاديميك، وما لهما من تأثير في توسيع نطاق الوصول إلى الدرجات العلمية البريطانية.

وعلى هامش الفعاليات تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة إسيكس، وأخرى بين جامعة عين شمس وجامعة إيست أنجلينا والثالثة بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية في مصر، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي.

يذكر أن زيارة البعثة البريطانية للتعليم العالي إلى مصر تستمر في الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجاري وتتضمن زيارة عدد من الجامعات وعقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية، لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي.

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