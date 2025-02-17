السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الغاز الطبيعي، تعرف عليها

يشهد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، في نسخته الثامنة اليوم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي والتي تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسويق وتسييل الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية.

ويأتى ذلك استمرارًا للمباحثات المكثفة بين مصر وقبرص بشأن التعاون المشترك فى تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية القبرصية اليوم تناول سبل التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وبالأخص حقلى "كرونوس" و"أفروديت" وربطهما بالتسهيلات المصرية مما يعجل بوضع الحقلين على الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة.

كما تركز المباحثات على إتمام الأمور الخاصة بالأطر القانونية والتجارية والفنية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لتنمية حقل كورنوس هذا العام، والسعى لتنمية مناطق أخرى لإنشاء ممر طاقة يربط بين شرق البحر المتوسط وأوروبا عبر مصر، بما يساهم فى تعزيز أمن الطاقة للبلدين ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعى بشكل استراتيجى.

كما تشهد المباحثات أهمية تسريع تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح نقل الغاز المكتشف فى المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة سواء عن طريق استغلال تلك الغازات بالسوق المحلى أو إتاحة إسالته فى منشآت إسالة الغاز المصرية وتصديره للأسواق العالمية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.

ويمثل التعاون بين مصر وقبرص نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية فى مجال الغاز الطبيعى، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، والتى يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لتعزيز الشراكة القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتتيح هذه الاتفاقيات الاستفادة من موارد الغاز القبرصي عبر استغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص بشأن "شروط تسويق الغاز الطبيعي من أفروديت"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء القبرصي على خطة مشروع تقودها شركة "شيفرون" لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل أفروديت البحري للغاز.

كما توقع مصر وقبرص أيضًا اتفاقًا مع تحالف "إيني" و"توتال" لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر لإعادة تصديره كغاز طبيعي مسال،

- توقيع اتفاقيات رئيسية بشأن تطوير حقل الغاز "أفروديت" واكتشافات الهيدروكربون في الرقعة 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



- توقيع مذكرة تفاهم بين قبرص ومصر وحاملي التراخيص (شركة شيفرون قبرص المحدودة، ونيوميد إنرجي إل بي، وبي جي قبرص المحدودة) لتطوير حقل غاز أفروديت.

- اتفاقية بين قبرص ومصر والحاصلين على التراخيص (شركة إيني قبرص المحدودة وتوتال إنرجي إي بي قبرص بي في) لاستغلال الهيدروكربونات في الرقعة 6.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



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