الزمالك راحة اليوم قبل بدء استعداداته لمواجهة الأهلي

حصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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