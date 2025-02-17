الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًّا

السكك الحديد
السكك الحديد
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أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عن طريق الاتصال التليفوني بدءًا من اليوم.

حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة لتحسين خدماتها المقدمة لعملاؤها الكرام، وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور، 

 

حيث يتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:

 


1) الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.
2) الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.
3) الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة ( الموقع الالكترونى، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع،.. ).
4) تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل اى مشكلة وتفادى تكرارها مستقبلا.
5) حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:
1. اتصال العميل على ارقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.
2. يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل. 
3. في حال قبول العميل يتم ارسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.
4. يقوم النظام آليًا بإرسال رقم دفع (رقم مرجعى) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الالكترونى (فوري) أو عن طربق موبايل ابلكيشن سداد فوري وجاري إضافة طرق دفع أخرى.
5. عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بارسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفة المحمول.
6. يقوم الراكب فى موعد السفر بالتوجة إلى المحطة والمرور من البوابات الالكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

جدير بالذكر أن خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفه جنية ونصف للدقيقة (1.5 ج/دقيقة).

والهيئة تتمنى للسادة الركاب الاستمتاع برحلات سعيدة بقطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر،،،

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الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع التحول الرقمي للخدمات الفريق مهندس كامل الوزي

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