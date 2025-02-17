الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

أول يوم رمضان تعديل جديد بالسكك الحديدية، تعرف على التفاصيل

قطار
قطار
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 قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى، وذلك تيسيرا على المسافرين بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم وذلك اعتبارًا من ١ /٣ / ٢٠٢٥ على النحو التالى:

١ - يتم إيقاف تشغیل قطاری ۲۰۲۷ - ٢٠٢٦ مكيف تالجو (القاهرة / الاسكندرية ) وبالعكس ( إيقاق مؤقت ) ولحين صدور تعليمات أخرى.

٢ - قيام قطار ۱۹۱۵ سياحى (القاهرة / المنصورة) من القاهرة الساعة ٢٠: ١٥ يصل المنصورة الساعة ١٧:٤٠ كالجدول المرفق.

٣ - وقوف قطار ۳۰۱۷ مكيف (القاهرة / المنصورة) بمحطتى (قويسنا / بركة السبع) كالجدول المرفق.

 

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القاهرة الإسكندرية السكك الحديد الجدول المرفق قدوم شهر رمضان شهر رمضان المعظم

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