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أخبار مصر

السيسي يشهد اليوم افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذى  يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"

وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة

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