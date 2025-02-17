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ثقافة وفنون

أمل بوشوشة تروج لمسلسل السبع

أمل بوشوشة، فيتو
أمل بوشوشة، فيتو

روجت الفنانة أمل بوشوشة لأحدث أعمالها وهو مسلسل السبع الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت أمل بوستر شخصيتها في المسلسل عبر حسابها على انستجرام وأرفقت تعليق “أمنياتكم بالتوفيق.. زمرد.. أمل بوشوشة”.

ويجمع مسلسل السبع كل من الفنان السوري باسم ياخور والفنانة أمل عرفة. 

تفاصيل مسلسل السبع 

العمل من قصة بشار مارديني وتأليف فادي سليم وسيف رضا حامد ومن إخراج فادي سليم ويجمع نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، مرح جبر، حلا رجب، جفرا يونس، روعة السعدي، وحسن خليل.  

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يدور حول ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر، حيث يقدم المسلسل قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف يسيطر عليه الجبروت.

 

قنوات عرض مسلسل السبع

وسيعرض المسلسل عبر عدة قنوات عربية، من بينها: روتانا خليجية، روتانا دراما، LBC، رؤيا، لنا، والجزائر، بالإضافة إلى تطبيق واحد. 

يُعد العمل من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم الرمضاني المقبل، حيث يقدم تجربة درامية جديدة لم يسبق طرحها في الدراما السورية.  

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الفنانة أمل عرفة أمل بوشوشة عبد المنعم عمايرى روتانا خليجية السبع مسلسل السبع

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