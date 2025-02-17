أبرزهم الطبلاوي والحصري، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين الموافق 18 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ أحمد تميم المراغي



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وماتيسر من سورتى الطلاق والبروج 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وماتيسر من سورة المؤمنون 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وماتيسر من سورة النساء 15 ق



45: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على حزين وما تيسر من قصار السور 15ق



12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى لقمان/ الطارق 30ق



30: 13 ( قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى التحريم/ الملك 30ق



09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



أما الختمة المجودة



كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ كامل يوسف البهتميى في 15:25 مدة التلاوة 29 ق



- والتلاوة من سورة البقرة تسبقها تقدمة الشيخ /محمود شلتوت ومدة التلاوة 5ق



17:10 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سور الأنعام/ الطلاق/ العلق 27ق



17:50 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 30ق



19:08( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة محمد 30ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 15ق



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب/ سبأ 30ق



17: 11 مساءًقرآن السهرة) للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى هود والنصر 44ق



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق



02:47(قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة طه 30ق



02:50(قرأن قبل الفجر) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النساء 30ق

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