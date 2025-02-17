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ثقافة وفنون

أبرزهم الطبلاوي والحصري، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين الموافق 18 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ أحمد تميم المراغي 
 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد  5ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وماتيسر من سورتى الطلاق والبروج  30ق
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة  القصص 30ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وماتيسر من سورة المؤمنون 15 ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل  وماتيسر من سورة النساء 15 ق
 

45: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء  15 ق
 

17: 11(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ / على حزين وما تيسر من قصار السور  15ق
 

12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى لقمان/ الطارق  30ق
 

30: 13 ( قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى التحريم/ الملك  30ق
 

09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق
 

أما الختمة المجودة


كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ كامل يوسف البهتميى في 15:25 مدة التلاوة 29 ق


- والتلاوة من سورة البقرة تسبقها تقدمة الشيخ /محمود شلتوت ومدة التلاوة 5ق
 

17:10 ( قرآن قبل  المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سور الأنعام/ الطلاق/ العلق   27ق    
 

17:50 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف   30ق
 

19:08( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة محمد 30ق
 

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور  15ق
 

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب/ سبأ  30ق
 

17: 11 مساءًقرآن السهرة) للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران  45ق
 

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى هود والنصر  44ق
 

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق
 

02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورة إبراهيم  15ق
 

02:47(قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة طه  30ق
 

02:50(قرأن قبل الفجر) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النساء  30ق

 

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم الخريطة الكاملة للتلاوات محمد صديق المنشاوي مصطفى اسماعيل عبدالعظيم زاهر محمود خليل الحصر

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