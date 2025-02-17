قفزة أكاديمية جديدة، الجامعات المصرية تنافس عالميًا في تصنيف "كيو إس" 2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا بعنوان "ظهور الجامعات المصرية في 38 تخصصًا من بين أكثر من 90 تخصصًا فرعيًا وفق تصنيف كيو إس العالمي للتخصصات الجامعية عام 2024"، والذي يبرز تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

ووفقًا للإنفوجراف، فقد ظهرت الجامعات المصرية في 38 تخصصًا أكاديميًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي، ضمن تصنيف "كيو إس" الذي يضم 1559 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم.

وجاءت أبرز المراكز التي حققتها الجامعات المصرية كالتالي:

مجال السياسة: تصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة التصنيف محققة مركزًا بين (201-250) عالميًا.

إدارة المكتبات والمعلومات: حصلت جامعة القاهرة لأول مرة على المركز 38 عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية بين (51-70).

الاقتصاد: جاءت جامعة القاهرة في المركز (251-300) عالميًا، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (450-401).

الفن والتصميم: انفردت جامعة حلوان بتحقيق مركز بين (201-240) عالميًا.

الفنون والعلوم الإنسانية: تقدمت جامعة القاهرة إلى المركز (251) عالميًا، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (333).

الهندسة والتكنولوجيا: جاءت جامعة القاهرة في المرتبة (149) عالميًا، تلتها جامعة عين شمس في المركز (278).

علوم الحاسب ونظم المعلومات: تصدرت جامعة القاهرة التصنيف في المرتبة (172) عالميًا، تلتها جامعة عين شمس بين (351-400).

العلوم البيولوجية: جاءت جامعة القاهرة بين (201-250) عالميًا، تلتها جامعة عين شمس بين (351-400).



كما أشار الإنفوجراف إلى الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف، ومنها: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، جامعة حلوان، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، الجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يأتي هذا التقدم في إطار جهود الدولة لدعم البحث العلمي وتحقيق أهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، مما يعزز مكانة الجامعات المصرية عالميًا.

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