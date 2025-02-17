من الأكثر ضعفًا في الاقتصاد العالمي؟ الدول الفقيرة تواجه المجهول

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر إنفوجراف حديث، عن توجهات الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، حيث يمر الاقتصاد الدولي بفترة من النمو المنخفض، مع توقعات باستقراره عند 2.7% خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للبيانات، فإن المعدلات الحالية تشير إلى تحقيق 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مع فجوة تمويلية ضخمة تبلغ 4 تريليونات دولار في دول الجنوب العالمي.

كما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 55 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 40 تريليون دولار قادمة من الدول النامية.

ويشير التقرير إلى أن الدول الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة تعد الأكثر ضعفًا أمام التحديات الاقتصادية، في حين أن المناطق الحضرية، التي تضم 56% من سكان العالم، تمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وحذر التقرير من أن استمرار الاتجاهات الحالية سيؤدي إلى ارتفاع نسبة سكان المدن إلى 70% من سكان العالم بحلول عام 2050، ما يفرض تحديات جديدة على التنمية المستدامة والتخطيط الحضري.

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