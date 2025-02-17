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أخبار مصر

الجيش المصري.. درع الوطن الحصين وسط تحديات العالم الملتهبة (فيديو)

اصطفاف الجيش المصري،
اصطفاف الجيش المصري، فيتو
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يؤكد العقيدة الراسخة للجيش المصري، الذي يظل الدرع الحصين للوطن والسند القوي لشعبه، في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الملتهبة.

ويبرز الفيديو قوة الجيش المصري الممتدة عبر التاريخ، ودوره في حماية الأرض وصون الكرامة، سواء في أوقات الحرب أو السلام، مستندًا إلى عقيدة ثابتة تجعله أحد أقوى الجيوش في المنطقة.

ويعكس الفيديو رؤية الدولة المصرية في دعم قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في المنطقة.

 

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الأوضاع الإقليمية الدولة المصرية الجيش المصري رؤية الدولة المصرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء

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