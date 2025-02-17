الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عيد عبد الملك ينتقد إدارة الزمالك بسبب جروس

جروس، فيتو
جروس، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن قرار رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق كان خاطئا.

عبد الملك ينتقد إدارة الزمالك


وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "الأهلي منذ 2017 وهو يحاول إنشاء استاد الأهلي وعمل أكثر من حفلة ومؤتمر لهذا، ويصر على هذا الأمر".


وتابع: "الأهلي مستقر عكس الزمالك، وأتمنى أن يكون هناك استاد للزمالك، ولكن ده حلم، ويجب الأول أن يكون هناك استقرار ووجود موارد تناسب الإنفاق".


وأضاف: "وعود مجلس الإدارة لم يتم تنفيذها في فريق الكرة سوى 20% فقط منها، وهناك العديد من الأزمات في الفريق مالية وإدارية".
وشدد: "في حالة عودة الزمن، هناك أسماء في مجلس الإدارة لن أنتخبها، ورحيل جروس قرار خاطئ، وماذا سيضيف بيسيرو للفريق قبل مواجهة الأهلي".


وأردف: "أحترم بيسيرو، ولكن من الأفضل أن يتولى الفريق في بداية الموسم القادم، وجروس رحل بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين، ووارد في الكرة أن يكون المستوى منخفضا، خاصة وأنه لم يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير".


وواصل: "الزمالك تعاقد مع لاعبين جيدين سيظهرون على المستوى البعيد وليس في الوقت الحالي، والزمالك كان يحتاج لاعبين قادرين على صناعة الفارق ومساعدة النادي في التتويج بالبطولات".


وأكمل: "جروس ليس مدربا يقوم بتطوير أداء اللاعبين، هو يدير المباريات بشكل جيد وعمل تغييرات، وحالة اللاعبين في الفترة الماضية لم تساعده".
وواصل: "لا يوجد ملعب في مصر، يصلح للعب سوى استاد القاهرة، وكيف ستدفع الأندية 2 مليون للاعبين وتلعب على تلك الملاعب".
وأتم: "الأهلي حاليًا لا يعاني من غيابات سوى أشرف بن شرقي، وأعتقد أنه سيغيب عن مباراة القمة، وكولر سيخوض مباراة الزمالك بنفس الشكل الهجومي في مباراة الإسماعيلي، وأحمد رضا لاعب جيد وكان مفاجأة في لقاء اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك أحمد عيد عبدالملك الزمالك السابق كريستيان جروس مباراة الزمالك

مواد متعلقة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

سقوط مشجع من المدرجات في الدوري الألماني

محمد رمضان يكشف عن سبب فشل ضم موسى التعمري وموقف أكرم توفيق

الأكثر قراءة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

تأجيل محتمل للقمة العربية الطارئة في مصر لأسباب لوجستية

شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

زيزو يكشف صدمة عمره وموقفه من انتقال بن شرقي للأهلي

السر في 200 ألف دولار، زيزو يكشف كواليس انتقاله للزمالك

وجه رسالة للعرب بكلام من ذهب، أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويعلق على التطبيع

الجيش المصري.. درع الوطن الحصين وسط تحديات العالم الملتهبة (فيديو)

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية