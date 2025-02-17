أحمد عيد عبد الملك ينتقد إدارة الزمالك بسبب جروس

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن قرار رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق كان خاطئا.

عبد الملك ينتقد إدارة الزمالك



وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "الأهلي منذ 2017 وهو يحاول إنشاء استاد الأهلي وعمل أكثر من حفلة ومؤتمر لهذا، ويصر على هذا الأمر".



وتابع: "الأهلي مستقر عكس الزمالك، وأتمنى أن يكون هناك استاد للزمالك، ولكن ده حلم، ويجب الأول أن يكون هناك استقرار ووجود موارد تناسب الإنفاق".



وأضاف: "وعود مجلس الإدارة لم يتم تنفيذها في فريق الكرة سوى 20% فقط منها، وهناك العديد من الأزمات في الفريق مالية وإدارية".

وشدد: "في حالة عودة الزمن، هناك أسماء في مجلس الإدارة لن أنتخبها، ورحيل جروس قرار خاطئ، وماذا سيضيف بيسيرو للفريق قبل مواجهة الأهلي".



وأردف: "أحترم بيسيرو، ولكن من الأفضل أن يتولى الفريق في بداية الموسم القادم، وجروس رحل بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين، ووارد في الكرة أن يكون المستوى منخفضا، خاصة وأنه لم يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير".



وواصل: "الزمالك تعاقد مع لاعبين جيدين سيظهرون على المستوى البعيد وليس في الوقت الحالي، والزمالك كان يحتاج لاعبين قادرين على صناعة الفارق ومساعدة النادي في التتويج بالبطولات".



وأكمل: "جروس ليس مدربا يقوم بتطوير أداء اللاعبين، هو يدير المباريات بشكل جيد وعمل تغييرات، وحالة اللاعبين في الفترة الماضية لم تساعده".

وواصل: "لا يوجد ملعب في مصر، يصلح للعب سوى استاد القاهرة، وكيف ستدفع الأندية 2 مليون للاعبين وتلعب على تلك الملاعب".

وأتم: "الأهلي حاليًا لا يعاني من غيابات سوى أشرف بن شرقي، وأعتقد أنه سيغيب عن مباراة القمة، وكولر سيخوض مباراة الزمالك بنفس الشكل الهجومي في مباراة الإسماعيلي، وأحمد رضا لاعب جيد وكان مفاجأة في لقاء اليوم".

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