الإثنين 17 فبراير 2025
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عقارات

قرعة علنية لتخصيص شقق دار مصر الإسكان المتميز والأراضي المتوسطة

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد القرعة العلنية لوحدات مسكن، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من 27/ 10/ 2024:  26/ 12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من يوم 7/ 11/ 2024: 6/ 1/ 2025، وذلك بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي “صالة رقم 1”

وتعقد اليوم 17/2/2025  لوحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة.

وانطلقت فعاليات القرعة بحضور الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وقيادات القطاع وممثلي مجلس الدولة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي والوحدات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع كان حريصا على سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18/2/2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.
وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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