هل يعود ديانج وعبد القادر ومحمد شريف؟ رد رسمي من الأهلي

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، موقف النادي، من عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر، والمالي أليو ديانج، لصفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

مصير ثلاثي الأهلي



وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "هناك ارتفاع في سن بعض اللاعبين دون تدعيم بصفقات في الفترة الماضية، وهناك لاعبون رحلوا، وأنا من أجلس مع اللاعبين لحسم ملف التجديد ويستكمل الدور محمد شوقي".



وعن التجديد مع محمد الشناوي قال: "لا تعليق ولكن الأمور تسير في اتجاه جيد، وهو قائد الفريق، وأنا من أنصار استمراره في الفريق".



وعن ديانج وعبد القادر: "لا نتحدث عن المستقبل وقد يحدث تغييرا، والأمور ستكون واضحة قبل نهاية الموسم بشهرين أو شهر".



وعن ضم محمد شريف، أكد أنه يرفض الحديث عن المسقبل وقد يكون هناك مستجدات.

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