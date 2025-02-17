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رياضة

محمد رمضان يكشف خطة الإدارة لتدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

خطة الأهلي قبل كأس العالم للأندية 


وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "هناك اتجاه لضم لاعبين محليين وأجانب من طراز فريد قبل كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي ابن النادي، وليس جديدا على الفريق لذلك تم ضمه على سبيل الإعارة".


وواصل: "فرص نجاح ضم لاعبين أجانب في كأس العالم لن تكون كبيرة، لأنه لا يعرف الفريق ولا العادات والتقاليد".


وعن تعرضه للانتقادات قال: "أنا لست مشغولا لأرضي الناس، ولا أتابع بشكل كبير ما يكتب عني".

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