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رياضة

الدوري الإيطالي، شوط أول سلبي بين يوفنتوس وإنتر ميلان

يوفنتوس وإنتر ميلان،
يوفنتوس وإنتر ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم الأحد، في كلاسيكو إيطاليا، بالجولة 25 من عمر الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل يوفنتوس بقيادة مدربه تياجو موتا، جلوس الثلاثي يلديز وفلاهوفيتش وكامبياسو على مقاعد البدلاء، فيما يقود كولو مواني هجوم البيانكونيري.

على الجانب الآخر، دفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان بالقوة الضاربة، بوجود الثنائي لاوتارو مارتينيز ومهدي طارمي في المقدمة.

ترتيب إنتر ميلان ويوفنتوس

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

 

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يوفنتوس: دي جريجوريو، تيموثي ويا، جاتي، ريناتو فيجا، سافونا، كوبمينيرز، تورام، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس، كولو مواني.

إنتر ميلان: يان سومر، بنجامين بافارد، أتشيربي، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو، مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.

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