زراعة الشيوخ تطالب بقاعدة بيانات وتشريع جديد للحفاظ على الثروة الحيوانية

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والصحة.



وأكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، لاسيما وأنه يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.

تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة



وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة أبرز المحاور، مشيرا إلي أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمرًا ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته

فيما أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروعات القومية الحيوانية التي قامت بها الوزارة لسد الفجوة الغذائية في مصر تهدف إلى زيادة الإنتاج الحيواني وتقليل استيراد اللحوم والمنتجات الحيوانية، مستعرضا أهم هذه المشروعات منها مشروع التوسع في تربية الأبقار ومشروع التوسع في تربية الدواجن، ومشروع التهجين لتحسين سلالات اليوانات.

أمراض سوء التغذية

وأكدت الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب ومقرر اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والتقزم والسمنة، ضرورة دعم الإعلام للقيام بشكل مكثف للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، والعمل علي تدشين استراتيجية للاطفال بدلًا من التغذية المدرسية لضمان وصولها إلى الأطفال المصابين بالأمراض المختلفة والعمل على دراسة الأنماط الغذائية للأسر من واقع بيانات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية للمرحلة الابتدائية.

واتفق أعضاء اللجنة، علي ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة عن حجم الثروة الحيوانية يتم تحديثها أول بأول، لتحديد موقف الإنتاج المحلي ومدى الحاجة إلي الاستيراد.

واقترح النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة، إعداد تشريع جديد لإجراء ترقيم إجباري لرؤوس الثروة الحيوانية، مشيرا إلي أننا نفتقد وجود ترقيم لرؤوس الثروة الحيوانية.

وأيده في ذلك النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن ذلك الترقيم معمول به في دول العالم، وسوف يمنع حدوث أى أزمات مستقبلية فى حجم الإنتاج والأسعار.

توجه الدولة إلي الرقمنة

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ذلك الأمر، لاسيما في ظل توجه الدولة إلي الرقمنة، مشيرا إلي أهمية الاعتماد علي قاعدة بيانات وخطط واضحة في مواجهة التحديات الحالية في قطاع الأمن الغذائي.



وأوضح الأمن الغذائي أصبح هام للغاية، ويجب علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع لأنه يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.



وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام بتعزيز الجهود لزيادة الإنتاج الحيواني وتحسين استدامته بالإضافة الى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الأسواق الخارجية والرقابة على الأسواق وتطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.

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