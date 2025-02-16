الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: نعيد تشكيل الشرق الأوسط ورؤية ترامب لغزة ليست مفاجأة

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت مهمة للغاية "لأننا نعيد تشكيل الشرق الأوسط"، وذلك علي حد تعبيره.

 

موعد وكيفية فتح أبواب الجحيم علي حماس

وأضاف نتنياهو: "ننسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة، وكنا على علم برؤية ترامب لغزة قبل أن تنشر، ولدينا استراتيجية مشتركة بشأن موعد وكيفية فتح أبواب الجحيم على حماس إذا لم يتم إطلاق جميع مختطفينا".

وادعي نتنياهو: "خطة الرئيس ترامب هي الوحيدة التي من الممكن أن تنجح.. ونحاول أن نساعد السكان في غزة للمغادرة من منطقة قتال.. الرئيس ترامب قدم رؤية جريئة فلماذا لا نعطي أهالي غزة الخيار".

 

استخدام أرض سوريا لمهاجمة دولة الاحتلال

وتابع نتنياهو: لم نحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد لكن لا بأس في هذا.. ولن نسمح بأن تستخدم أرض سوريا لمهاجمة إسرائيل".

واستطرد نتنياهو: "قلنا للبنانيين إن عملكم الآن هو تفكيك حزب الله وإن لم يقوموا بذلك سنفعل نحن".

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نتنياهو ترامب الشرق الأوسط حماس سوريا سقوط الأسد

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