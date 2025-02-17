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حوادث

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق بالعجوزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على أسباب اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الأخير بعقار بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة في الجيزة، وإعداد تقرير وافي عن أسبابه، وتحديد بدايته ونهايته.

 

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وكلفت بإجراء التحريات التكميلية عن الحادث.

 

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل العقار رقم 8 داير الناحية، تحديدا شقة سكنية بالطابق الرابع "الأخير" وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

 

اندلاع حريق في الجيزة

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بدائرة قسم العجوزة.

 

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

 

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نيابة الجيزة الجيزة غرفة عمليات الحماية

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