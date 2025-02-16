مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

سفاح الاسكندرية، قالت دينا جمال، ابنة شقيقة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية، إن خالها كان ضمن ضحايا المحامي السفاح نصر الدين السيد، الذي اختفى منذ قرابة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن القاتل حاول بيع منزل الضحية.

اختفاء المجني عليه

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن المجني عليه اختفى لمدة يومين، وحاولت ابنته التواصل معه دون جدوى، قبل أن تتلقى منه اتصالًا بعد بضعة أيام يزعم فيه أنه تزوج فتاة أوكرانية وسافر إلى شرم الشيخ.

التواصل مع المتهم بقتل ضحية الإسكندرية

وأوضحت أن الأسرة بعد اختفائه، سارعت بالتواصل مع المحامي المتهم، لكنه أنكر أي علاقة له بالضحية.

إرسال الضحية تسجيل صوتي

وتابعت أن ضحية سفاح الإسكندرية أرسل تسجيلًا صوتيًا قبل وفاته، يشير فيه إلى تعرضه للتعذيب.

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