وزارة الخارجية تحيي ذكري وفاة الدكتور بطرس بطرس غالي

تحل اليوم الذكري التاسعة لوفاة الدكتور بطرس بطرس غالي، أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية والقانون، والسكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة خلال الفترة ١٩٩٢ - ١٩٩٦، تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا وممتدًا فى دعم التنمية والسلم والأمن الدوليين والتعايش السلمى.

بطرس غالي أحد أهم أعلام الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها

ويعد بطرس غالي أحد أهم أعلام الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها، حيث أثراها بالكثير من التفاني والعطاء، وترك رصيدًا زاخرًا من الإنجازات والعلامات المضيئة في مسيرة مهنية اتسمت بالنزاهة والإخلاص في العمل والحرفية فى المحافل الإقليمية والدولية.

بصمة تاريخية في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط

ومنذ تقلد غالي منصب وزير الدولة للشئون الخارجية ترك بصمة تاريخية في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مدافعًا عن المواقف المصرية والعربية، فضلا عن اهتمامه بالقارة الإفريقية ومساندته للعديد من قضايا القارة ودعم التنمية الأفريقية.

تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون تمييز

و حرص خلال توليه منصب سكرتير العام الأمم المتحدة، كأول عربي وإفريقي يتبوأ هذا المنصب، على تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون تمييز، وسعى جاهدًا لتطوير آليات عمل المنظمة الأممية من خلال مبادرات دولية تظل آثارها ممتدة حتى الآن.

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