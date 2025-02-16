الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لرئيس الحكومة اللبنانية دعم مصر الكامل لـ بيروت

اتصال بين وزير الخارجية
اتصال بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء اللبناني، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، من "نواف سلام" رئيس الوزراء اللبناني.

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعاد الوزير عبد العاطي تقديم التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من إيمان مصر الراسخ بالدولة الوطنية ومؤسساتها وأهمية تمكينها ودعمها للاضطلاع بدورها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة لبنان.

الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان 

وتطرق الاتصال إلى تطورات تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وقد أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بكافة صورها. 

بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 

وأكد الوزير أن مصر ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق.

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الحكومة اللبنانية نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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