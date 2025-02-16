الأحد 16 فبراير 2025
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اقتصاد

نشتري ولّا نبيع، رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة صادمة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة ونصيحته للمستهلك فيما يتعلق بالشراء والبيع.

 

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: إلى أن جرام الذهب عيار 21  يسجل حاليا 4085 جنيها.

 

ارتفاع ثم انخفاض لأوقية الذهب عالميا ومحليا


وأشار: شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب بالبورصة العالمية والمحلية خلال الأسبوع الماضي نتيجة الظروف والتطورات السياسية الإقليمية والعالمية ووصل سعر الأوقية 2950 دولار ثم انخفضت مساء يوم الجمعة الماضي لـ 2882 دولار للأوقية.


 

توقعات أسعار الذهب وفق المعطيات العالمية

وبسؤاله نشتري وللا نبيع الذهب؟ أكد:"الذهب ليس له سقف معين للأسعار ويظل ملاذا اَمنا، وبالتالي وفقا للتوقعات فإننا وفقا لمعطيات بأننا لن نشهد بادرة هدوء سياسي في العالم أو تحسن اقتصادي عالمي قريب الأمر الذي ينذر باستمرار الذهب في الارتفاعات".

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