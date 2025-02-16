الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع سفير اليابان سبل تفعيل التعاون المشترك

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العرب، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور د.ممدوح  العربي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير، عمق العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات، واستعرض جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، في التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات  سوق العمل في الداخل والخارج، خاصة على المهن المستقبلية، والمرتبطة بالتطور التكنولوجي حول العالم،وجاهزية الوزارة على توفير الكوادر المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل الخارجي.

 

وأكد الوزير ترحيب الوزارة للعمل مع الجانب الياباني،من خلال دراسة تنفيذ مقترح بشأن تخصيص مركز تدريب مهني تابع الوزارة، بالشراكة مع أحد المؤسسات اليابانية المعتمدة، لتقدم نموذج فريد في التعاون خاصة في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتدريب والتأهيل، وتقديم برامج تدريبية ملائمة لاحتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق بين الجانبين على تفعيل سبل التعاون المستقبلي في مجال تأهيل الأيدي العاملة،وفقا لاحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.

 

وكذلك الاستفادة من التجربة اليابانية، والمشروعات التي ينفذها الجانب الياباني في مصر خلال هذه الأيام، خاصة في مجالات تأهيل الشباب في العديد من  التخصصات خاصة  العلوم والتكنولوجيا،وكذلك أوجه التعاون مع الحكومة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ومتناهية الصغر،التي ينفذها الجانب الياباني في مصر..حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل التطور التكنولوجي التدريب المهني الحكومة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة سفير اليابان لدي مصر وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

بعدما أثار جدلا واسعا، بيان هام من وزارة العمل بشأن إعلان فرص عمل الممرضات بالمغرب

بعد إثارة الجدل، ما حقيقة توفير وزارة العمل لوظائف ممرضات في المغرب؟

بمرتب يصل 200 دولار شهريًا، وزارة العمل تعلن عن 800 فرصة بالمغرب

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

محمد صلاح يواصل التألق، ليفربول يتخطى وولفرهامبتون 1/2 ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

الزمالك يفشل في فك شفرة دفاعات بتروجيت بعد 60 دقيقة

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

قبل مواجهة الأهلي، الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت 1/1 بالدوري

جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

منوعات

المزيد

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية