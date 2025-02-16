الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (651) من «فيتو» وأبرز عناوينه: 40 ألف بقال تموينى فى مهب الريح.. وغلق المنافذ أبرز نتائج منظومة الدعم النقدى

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الصفحة الأولى من العدد (651) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: عندما يصبح الرئيس الأمريكي.. «عتريس»!

ريفيرا ترامب !

الأهداف الخفية لخطة الاستيلاء على غزة.. وخبراء يشرحون سيناريوهات ما بعد «زلزال التهجير»

عقارات «دونالد» الفاخرة في القطاع الفلسطينى بوابة لاحتلال المنطقة

تحالف واشنطن وتل أبيب يهدف للسيطرة على الممرات التجارية وغاز المتوسط

اصطفاف الأمة ضرورة.. والقمة العربية الطارئة مجرد بداية

40 ألف بقال تموينى فى مهب الريح.. وغلق المنافذ أبرز نتائج منظومة الدعم النقدى

دوري nile..يكشف خطايا الكرة المصرية

بالأسماء..نجوم بـ«وشين» فى دراما رمضان 2025

حكاية 15 مليار دولار دخلت مصر من السياحة ولم يشعر بها الاقتصاد القومى

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