الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس بيكر هيوز خطط الشركة المستقبلية لتطوير الإنتاج بالحقول المتقادمة

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية وأيمن خطاب نائب رئيس الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا وجيانلوكا سيربكجونو مدير نمو اسواق افريقيا وعمرو الشرقاوي مدير منطقة شمال افريقيا، بحضور المهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

 

مشروعات بيكرهيوز  لتطوير اعمال الحقول المتقادمة 

 

واوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء استعراض مشروعات بيكر هيوز فى الانشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز  وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال وبخاصة فى مجالات الإنتاج من الحقول المتقادمة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي اصبح يؤمن بقدرات القطاع فى تحقيق قصص نجاح وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستشكاف، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك فى إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة تامين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى او الاستفادة من دور مصر كمركز اقليمى للطاقة والاستفادة من الاكتشافات الغازية في المنطقة من خلال التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها مصر لتصديره او الاستفادة منه في تلبية احتياجات السوق المحلي.

ومن جانبه، اعرب سيمونيلى عن سعادته  بالشراكة الناجحة والمثمرة مع قطاع البترول المصرى، لافتًا إلى الدور المهم الذى تقوم به منصة مصر الرقمية للاستشكاف التى تتيح فرصًا استثمارية متميزة، وساهمت فى تحقيق الشركة عدة نجاحات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن بيكرهوز لديها خطط بالتعاون مع الشركاء والقطاع الخاص فى مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية، لافتًا إلى أن جاري التنسيق مع الشركاء بوضع اولوية خلال المرحلة المقبلة فى دراسة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة التى اصبحت محور اهتمام كثير من دول العالم وهناك فرص تتمتع بها مصر في مثل هذه المجالات.

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