الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شريف إسماعيل يطرح كليب بعنوان "قلت طالق"

شريف اسماعيل
شريف اسماعيل

طرح المطرب الشاب شريف إسماعيل فيديو كليب جديد يحمل اسم “قلت طالق”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وتقول كلمات الأغنية: “نسيت نفسي قمت قايلها.. عميت عيني عن افعالي واذيت اغلى انسانة عندي.. نفسي الوقت ده يرجع تاني عشان اعوضها واعتذرلها..عن لهوجتي وطيشي وهبلي نفسي ارجعلها.. نفسي احلفلها.. مش هنطقها الكلمة دي تاني قلت طالق.. صدمة مني ليكي وانتي حبيبتي ملاك غصب عني.. طلعت مني.. قلبي قاللي بتتحداك قلت طالق.. زي طلقة جت في قلبي لقيتني بموت بعتذرلك.. ايوة اسف وقابل منك اي شروط”

كليب قلت طالق

 

وأغنية قلت طالق من كلمات محمد حامد وألحان شريف إسماعيل وتوزيع فارس عود، وإخراج أحمد الأنفوشي.

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شريف اسماعيل المطرب شريف اسماعيل أغنية جديدة

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