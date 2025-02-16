فتح باب التقديم لمسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة التاسعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

جائزة محمد حسنين هيكل



وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة ٣٥٠ ألف جنيه مصرى، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

أهداف جائزة هيكل



وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.



شروط التقدم للجوائز



1. تسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2. يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

3. يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم ٤٠ سنة أو أقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

كيفية التقدم للجوائز

• يبدأ التقديم للجوائز عن العام ٢٠٢٤ يوم ١ فبراير ٢٠٢٥

• ولمدة أربعة شهور بحيث ينتهى التقديم في ٣١ مايو ۲۰۲۵



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