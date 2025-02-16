الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

فتح باب التقديم لمسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، فيتو

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة التاسعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

جائزة محمد حسنين هيكل


وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة ٣٥٠ ألف جنيه مصرى، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

أهداف جائزة هيكل


وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.


شروط التقدم للجوائز
 

1. تسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.
2. يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.
3. يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم ٤٠ سنة أو أقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
كيفية التقدم للجوائز
• يبدأ التقديم للجوائز عن العام ٢٠٢٤ يوم ١ فبراير ٢٠٢٥
• ولمدة أربعة شهور بحيث ينتهى التقديم في ٣١ مايو ۲۰۲۵
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جائزة محمد حسنين هس الصحفي محمد حسنين هيكل حسنين هيكل
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

بهدفه في وولفرهامبتون، محمد صلاح يكرر ثاني أفضل مواسمه ويعادل روني وجيرارد

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

شوط أول سلبي بين الزمالك وبتروجيت في الدوري

منوعات

المزيد

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية