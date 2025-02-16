الأحد 16 فبراير 2025
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محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بسيدي غازي

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد سيدي غازي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سيدي غازي، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفي إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، والتي تشمل تقديم طلبات التصالح وتراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأخرى.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين أثناء تفقده المركز التكنولوجي، حيث استمع إليهم واطلع على طلباتهم، مكلفًا بتقديم حلول فورية لهم والتواصل معهم ميدانيًا لضمان تلبية احتياجاتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التأكيد على تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفرالشيخ للمراكز والمدن لضمان سير وجودة العمل ومتابعة المرافق والخدمات وتحقيق رضاء المواطنين.

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الخدمات المقدمة للمواطنين تراخيص المحال التجارية توجيهات القيادة السياسية

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