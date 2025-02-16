خوفا من عروض الدوري السعودي، ريال مدريد يحدد اسمين لخلافة فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز حددت هدفين محتملين لضم أحدهما حال اتخاذ البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، قرارا بالرحيل بعد تلقيه عروضا مغرية من الدوري السعودي.

وينتهي العقد الحالي للبرازيلي فينيسيوس في صيف 2027، بعد أن تم تجديده في عام 2023.

فينيسيوس مطلوب بقوة في الدوري السعودي

وبات النجم البالغ من العمر 24 عاما أحد أبرز النجوم المطلوبين في الدوري السعودي للمحترفين، فقد اقترن اسمه بناديي الأهلي والهلال.

وأشارت تقارير أخيرا إلى أن العرض السعودي للنجم البرازيلي يتضمن حصوله على راتب خرافي يبلغ مليار يورو على 5 سنوات، بواقع 200 مليون يورو سنويا.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير"، فإن وكلاء فينيسيوس وضعوا على طاولة ريال مدريد عدة شروط للموافقة على تجديد عقد اللاعب، يأتي على رأسها تقديم عرض براتب ينافس العرض السعودي.

في حين ذكرت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها أخيرا، أن فينيسيوس عقد جلستين مع مسؤولي الدوري السعودي، الأولى كانت بشكل شخصي عبر الفيديو، والثانية بشكل مباشر من خلال ممثليه.

شرط ريال مدريد لبيع فينيسيوس جونيور

ووفقا لما ذكره موقع "Defensa Central"، فإن إدارة ريال مدريد لا ترغب في الاحتفاظ بأي لاعب في صفوفها رغمًا عنه، وحال أراد النجم البرازيلي الرحيل، فسيتم فتح أبواب الخروج له على مصراعيها، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.

وأضاف التقرير: "إذا وصل عرض لضم فينيسيوس بقيمة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو، فإن ريال مدريد مدرك بالفعل كيفية استثمار هذا المبلغ، إذ ستكون الأولوية آنذاك لضم 3 لاعبين تم تحديد أسمائهم بالفعل، وسيأتون لتعزيز 3 مناطق حيوية في الملعب".

بدائل فينيسيوس على طاولة ريال مدريد

وأشار موقع "fichajes" إلى أن فلورنتينو بيريز وضع أنظاره على مهاجم جديد يناسب تمامًا مخطط النادي الملكي، إذ إن الهدف هو السويدي فيكتور غيوكيرس، لاعب نادي سبورتينغ البرتغالي، الذي جذب انتباه كبار الأندية الأوروبية بفضل قدرته التهديفية المميزة وقوته البدنية.

وشدد التقرير: "خطة رئيس ريال مدريد واضحة، وضع كيليان مبابي في الجناح الأيسر، وهو مركزه الطبيعي الذي قدم فيه أفضل مستوياته خلال مسيرته، ومن أجل ذلك، ترى الإدارة الرياضية أن الفريق بحاجة إلى مهاجم صريح (رقم 9) يمكنه ضمان عدد كبير من الأهداف في الموسم، ويُعد غيوكيريس المرشح المثالي لهذا الدور".

وأشار التقرير إلى أن العملية سهلة، فالمهاجم السويدي تُقدَّر قيمته بحوالي 100 مليون يورو، وهو رقم مرتفع لا يستطيع ريال مدريد تحمله إلا في حال رحيل فينيسيوس جونيور عن النادي، وهو ما سيوفر دخلًا كافيًا لجلب مهاجم سبورتينغ لشبونة، وفي الوقت نفسه، سيمنع أي اختلال في هيكل الأجور داخل الفريق.

كما أشار التقرير إلى أنه تم أيضا وضع اسم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، على الطاولة للدخول في مفاوضات معه لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي.

أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

يذكر أن فينيسيوس شارك في 296 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي في صيف 2018 قادما من فلامنغو البرازيلي، وسجل 101 هدف وصنع 85.

ومنذ بداية الموسم الحالي، خاض الجناح البرازيلي 31 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 12.

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