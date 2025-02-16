حبس لص سرقة المساكن في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس عاطل، بدائرة قسم شرطة المقطم، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بمزاولة نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

سرقة مشغولات ذهبية بأكتوبر

وفي واقعة أخرى، تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من سيدة تفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سكنها تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة المبلغة وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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