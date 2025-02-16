المخابز تثني على قرار التموين بشأن إرجاء تحصيل الأقساط في رمضان

قدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن إصداره قراَرا بأرجاء الغرامات على المخابز خلال مارس المقبل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

إرجاء تحصيل أقساط المخابز

وأعرب محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبه العامه للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن شكره لوزير التموين لاستجابته السريعة لطلبات أصحاب المخابز البلدية، وإصداره قرار بشان إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر مارس المقبل.

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