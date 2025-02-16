الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل دعوى قضائية تطالب التعليم بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي لـ6 أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  الأحد تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى "الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي" مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان لجلسة 6 أبريل المقبل.

ذكرت الدعوى أن الطاعن  من ضمن مدرسين المواد التي تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة (جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوي) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذي حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذي تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية 

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتي جرى نصها على أن: 

"تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات". 

 

وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطئ أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

 

واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبي.

 

ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمي: 

 

البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون انتظار حقهم في التعليم. 

تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذي يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024. 

 

التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين في هذه التخصصات. 

 الاختفاء الحتمي تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الالتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث.

 

تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وافتقادهم كثيرا من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية. 

 

وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن: 

(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

 

 

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مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا اختصاصات المحكمة الإدارية العليا

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