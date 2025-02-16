الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالشيخ زايد للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية في منطقة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.


 

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقات بأنهما كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية في منطقة الشيخ زايد.

 

تحقيقات النيابة في اتهام عاطلين بالسرقة
 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخردوات المستولى عليهم فى تلك الوقائع، الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

 

 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

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نيابة الجيزة منطقة الشيخ زايد الشيخ زايد

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