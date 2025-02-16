الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بسرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر بالقاهرة لجلسة 25 مارس المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من إحدى المستشفيات في منطقة الظاهر، يفيد بوصول موظفة مصابة بجروح وسرقتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت سرقة حقيبة المجنى عليها وهاتفها المحمول من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وضبطه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، واعترف بالتعدي على موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها الخاصة بها مبلغ مالى، واعترف بتصرفه فى الهاتف المحمول لصاحب محل.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة الظاهر مديرية أمن القاهرة

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