الأحد 16 فبراير 2025
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التنظيم والإدارة يتعامل مع أكثر من 16 ألف مراسلة إلكترونية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 16036 مستندًا إلكترونيًا استقبله من 224 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر يناير الماضي.

وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

ذكر الجهاز، في بيان له أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك.

كما أعلن الجهاز عن قيام المساعدة الذكية «كمت KMT» بالرد على 58110 استفسارًا ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120، وجاء أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز.
 

وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

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