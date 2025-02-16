أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر وصل إلى 902 ألف لاجئ وطالب لجوء.

عدد اللاجئين في مصر

أوضحت المفوضية في تقريرها الشهري حول أعداد المسجلين لديها أنّ أبناء الجنسية السودانية العدد الأكبر للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها، ومصر هي أكبر دولة استقبلت أبناء السودان منذ بدء الحرب في الداخل السوداني في 15 أبريل 2024 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

مصر استقبلت مليون و200 ألف سوداني

واستقبلت مصر حوالي مليون و200 ألف سوداني فار من الحرب هناك، وذلك وفقًا للبيانات الحكومة المصرية.



ووصلت أعداد السودانيين المسجلين لدى المفوضية لـ630 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني، ووصلت أعداد السوريين إلى 144 ألف لاجئ وطالب لجوء سوري.



ووفقًا لبيانات المفوضية أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدي المفوضية خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 32 ألف لاجئ وطالب لجوء، وأوضحت أنّ هناك مئات الآلاف في انتظار تقديم طلبات التسجيل.

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