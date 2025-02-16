الأحد 16 فبراير 2025
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محافظ المنيا يتفقد سوق ميانة ضمن مشروعات “حياة كريمة” ويوجه بإنشاء موقف للسيارات

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد سوق ميانة ضمن مشروعات “حياة كريمة”

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سوق ميانة الحضاري بمركز مغاغة، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أسواق متطورة ومنظمة تليق بالمواطنين، وتساهم في تحسين الخدمات التجارية بالمنطقة.

محافظ المنيا يتفقد سوق ميانة ضمن مشروعات “حياة كريمة”

ويقام السوق على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين جنيه، لخدمة أهالي مساكن ميانة ومدخل مدينة مغاغة وقرى بلهاسة، حيث تم تصميمه وفق معايير حديثة تضمن بيئة تجارية نظيفة وآمنة للبائعين والمستهلكين، وشدد المحافظ على سرعة إنهاء السوق الحضاري، تمهيدًا لافتتاحه لسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي.

إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة في المنيا 

وأشار المحافظ، إلى أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة، مؤكدا أن السوق يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

تحقيق التنمية المستدامة


وأكد اللواء "كدواني"، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الأسواق والمواقف، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وخلال جولته، وجه المحافظ بإنشاء موقف حضاري للسيارات بجوار السوق، لتسهيل حركة النقل والتنقل، والقضاء على العشوائية المرورية، بما يحقق التكامل بين السوق الجديد والمرافق المحيطة به، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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