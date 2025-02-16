محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات المساعدات لغزة

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد، اصطفاف شاحنات المساعدات أمام ديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ،اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني.

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات المساعدات



وأكد المحافظ، في تصريح له، أن المساعدات مقدمة من أبناء شمال سيناء لصندوق تحيا مصر لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 90% من المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مصرية.



وأشار المحافظ، إلي أن قافلة المساعدات تضم 30 شاحنة كل شاحنة تحمل علي متنها 22 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية.

ولفت المحافظ، إلى تكاتف أبناء شمال سيناء لمساعدة أشقائهم الفلسطينيين، مؤكدًا على الدعم المتواصل من أبناء الشعب المصري للشعب الفلسطيني.

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