وزير الشئون النيابية: نسبة نجاح شركات ريادة الأعمال 10% فقط عالميا

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ريادة الأعمال هو فرع جديد من الشركات يحاول البحث عن حلول لمشكلات واستخدام تقنيات جديدة، وطبيعة ذلك الفرع له مخاطر كبيرة، حيث تصل نسبة نجاحه نحو 10 في المائة فقط عالميا.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

النسبة المتعارف عليها فى نجاح تلك الشركات

وأوضح الوزير، أن النسبة المتعارف عليها فى نجاح تلك الشركات، وفقا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن 90 فى المائة منها لا ينجح، ولكن ما ينجح منها يحقق نجاحا بشكل كبير ويحدث فارق فى المجتمع.

واضاف فوزى، أن الدول المتقدمة تهتم برعاية تلك الشركات وتتحمل المخاطرة معها، وتتقبل ذلك فى مقابل النتائج المبتكرة المتوقعة منها.

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية، أردت التوضيح بشأن مجال ريادة الأعمال، وما يحيطه من مخاطر، وأن النسبة المتوقعة من نجاحه على جديرة بالرعاية، لأن هكذا تتقدم المجتمعات.

وجاء حديث الوزير محمود فوزى، بعدما أثار النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بعض الملاحظات حول ملف ريادة الأعمال والمشكلات التى وقع فيها كثير من الشباب تعرضوا لخسائر كبيرة وتهديد لضياع مستقبلهم.

وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

بيئة ريادة الأعمال في مصر

واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهميةريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.

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