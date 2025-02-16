الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد منتجات الهيئة بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس أبوظبي 2025"

اللواء أ.ح مهندسمختار
اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية
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تفقد اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع منتجات الهيئة ضمن فعاليات المشاركة المتميزة للعربية للتصنيع بالجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي  آيدكس أبوظبي 2025 في دورته 17 خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير  2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.


يتميز جناح الهيئة العربية للتصنيع ,بأحدث التقنيات والمنتجات,التي تثبت  ريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية  حيث تشارك بمنتجات متنوعة تتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات ومنها الذخائر الجوية (عائلة حافظ ) وصواريخ المدفعية وصواريخ جو / أرض والنظام الصاروخي المضي (فلاج) والقاذف الرباعي وصاروخ ستائر الدخان واللغم الإلكتروني المطور المضاد للدبابات والطابة الذكية للألغام الأرضية وأنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات وأنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام والقاذف الصاروخي والمقذوفات والمركبة المدرعة فهد بطرازاتها المختلفة.

وعربة نقل الوثائق المؤمنة وعمرة وإصلاح محركات الطائرات والهليكوبترات وطائرة التدريب  K8E ومركز القيادة والسيطرة الآلية ومحاكيات المراقبة الجوية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي وجهاز الإعاقة ضد الطائرات الموجهة وجهاز تأمين القاعات ضد التليفون المحمول وجهاز إعاقة لاسلكي تكتيكي وجهاز تنصت اللاسلكي ومنظومة اكتشاف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار (حارس) ومنصة آلية متعددة المهام ومنصات الصواريخ.

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الذخائر الجوية الهيئة العربية للتصنيع الإمارات العربية المتحد الإمارات العربية المتحدة المضادة للدبابات المراقبة الجوية الطائرات الموجهة بدون طيار
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