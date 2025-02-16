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ثقافة وفنون

3298 جنيها إيرادات الهوى سلطان ليلة أمس

الهوى سلطان
الهوى سلطان

إيرادات فيلم الهوى سلطان.. حقق فيلم الهوى سلطان أمس السبت إيرادات 3298 جنيه فقط في شباك التذاكر أمس الخميس بدور العرض السينمائي 

 

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

والفيلم بطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

 

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