الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تحتفي بمسيرة محمود الحديني بقصر الإبداع الفني (صور)

ندوة الفنان محمود
ندوة الفنان محمود الحديني، فيتو

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مساء أمس السبت، الدورة الثانية للصالون الثقافي، بقصر ثقافة الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر.

صالون قصر ثقافة الإبداع الفني 

واستضاف الصالون الفنان القدير محمود الحديني، وحاوره المخرج رضا سليمان. 

الفنان محمود الحديني 

وأبدى الفنان محمود الحديني سعادته بتواجده وسط جمهوره ومحبيه، موجها الشكر إلى هيئة قصور الثقافة وقصر الإبداع وكل من ساهم في إعداد فعاليات الصالون الثقافي، ثم تحدث عن نشأته، موضحا أنه ينتمي إلى قرية الحدين بمحافظة البحيرة، ونشأ بين ثلاث شقيقات، وعمل والده ناظرا في سكك حديد الدلتا.

وعن تعليمه قال: تلقيت تعليمي الأول في الكُتّاب، وأتممت حفظ القرآن الكريم، وخلال المرحلة الابتدائية انضممت لفريق كرة القدم، كما برزت لدي موهبة الرسم.

وتابع قائلا: خلال المرحلة الإعدادية بمدرسة دمنهور، نظم ناظر المدرسة، معرضا خاصا لأعمالي تشجيعا لي، ولفتت الأعمال انتباه الفنان عزيز حماية، مدرس التربية الفنية بالمرحلة الثانوية، ثم التحقت بمدرسة عمر مكرم، وتوليت الإذاعة المدرسية، وأسست فريقا مسرحيا قدمت معه أول أدواري، وتوليت بعدها رئاسة فريق التمثيل، بجانب المشاركة في كتابه الأخبار الثقافية والفنية بالمجلة المدرسية.

أما عن أدواره الفنية أشار إلى أنه كان جزءا من جيل أبدع في تقديم دراما قوية خلال العصر الذهبي للتلفزيون المصري، ويعتبر دور "الرسام" في مسلسل "المشربية" أول أدواره الدرامية، ومن أهمها.

واختتم حديثه بسرد تفاصيل الأعمال الدرامية المتميزة التي قدمها منذ الستينيات، ومنها الأعمال التي كتبها أسامة أنور عكاشة المعروف بأسلوبه الفريد في تقديم شخصيات واقعية، وقصص قصيرة تحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية.

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