الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

صدقي صخر ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة

صدقي صخر، فيتو
صدقي صخر، فيتو

يظهر الفنان صدقي صخر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025  حصريًا على منصة  Watch it.

تعرف على أبطال مسلسل الشرنقة 

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

مشاركة صدقي صخر في مسلسل النص 

وفي سياق آخر، يشارك صدقي صخر في رمضان 2025 في بطولة مسلسل النص حيث يقدم شخصية الصاغ علوي.

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. 

مسلسل النص من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

أحدث أفلام صدقي صخر  

ومؤخرًا أعلن صدقي صخر مشاركة فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

فيلم قفلة من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي.

فيلم قصر الباشا 

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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