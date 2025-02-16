السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدًا أن إستمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون إستثناء.

وإستقبل الرئيس السيسي، اليوم، "رونالد لاودر"، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضورحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.



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