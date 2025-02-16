الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

إصابة مواطن إثر سقوطه من القطار على محطة سكة حديد فرشوط في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب شخص بكسر الساق اليمنى، إثر سقوطه من القطار على محطة سكة حديد فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث سقوط شخص من القطار على محطة سكة حديد فرشوط.

وبعد الفحص تبين إصابة صالح.خ.ف، يبلغ من العمر 50 عامًا، كسر بالساق الأيمن إثر سقوطه من القطار في محطة فرشوط، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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