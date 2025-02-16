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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، البرومو التشويقي لـ"وتقابل حبيب" (فيديو)

مسلسل وتقابل حبيب،
مسلسل وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي لمسلسل “وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

برومو مسلسل وتقابل حبيب 

وظهر في البرومو العديد من المشاهد المثيرة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول قصة حب تجمع ياسمين عبدالعزيز مع الفنان كريم فهمي.

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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