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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على قنوات عرض مسلسل أثينا لريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “أثينا” الذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج عرضه عبر عددًا من القنوات خلال السباق الرمضاني وهم " cbc وdmc وON والحياة، بالإضافة أيضا إلى عرضه على منصة Watch it.

وكانت نشرت الفنانة ريهام حجاج بوستر مسلسلها الجديد “أثينا” عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. 

وكتبت ريهام "بسم الله الرحمن الرحيم.. أثينا.. رمضان ٢٠٢٥ علي قنوات المتحدة".

ونشرت ريهام بوسترها الفردي، والذي بدأ في خلفيته صورة لتمثال يوناني، ثم نشرت بوسترين لها وإلى جوارها من الجانبين أبطال المسلسل. 

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا 

وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

 

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