الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يسعى لحل أزمة جروس وميشالاك يرفض التنازل

جروس، فيتو
جروس، فيتو

يحاول مسئولو نادي الزمالك التفاوض حاليا مع كريستيان جروس على الجانب المالي، حيث يحق له الحصول على شهرين (شرط جزائي) بالإضافة إلى نصف شهر.

يذكر أن جروس لديه مستحقات مالية تصل لـ 210 آلاف دولار، وهناك مفاوضات حاليا بالحصول على شهر ونصف، وميدو يجري محاولات للوصول لاتفاق مع المدرب

وتعد الأزمة الكبرى بالنسبة لنادي الزمالك هي ميشالاك الذي يرفض التنازل عن أي شيء، كما أن نادي أحد السعودي سيطالب أيضا بالحصول على تعويض مالي نظير عدم قيام الزمالك بإكمال مدة التعاقد".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك جروس

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يفوز على تولوز بهدف

الدوري الإسباني، تعادل فياريال وفالنسيا إيجابيا 1-1

الدوري الإيطالي، ميلان يخطف الفوز من هيلاس فيرونا بهدف

محمد شوقي: شعرنا بالفخر بالإعلان عن استاد الأهلي والخطيب يقسو على نفسه

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المصري يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة مودرن للحفاظ على صدارة الدوري

الدوري الإنجليزي، تعادل مثير بين إيبسويتش وأستون فيلا
ads

الأكثر قراءة

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

وسائل إعلام ألمانية: الاتحاد الأوروبي خسر الحرب في أوكرانيا

ترامب يبدأ الحرب على القضاة

مواعيد الدراسة في رمضان 2025

مباراة مع فريق عالمي في الافتتاح، سعد شلبي يكشف مفاجآت منتظرة بشأن استاد الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية