الزمالك يسعى لحل أزمة جروس وميشالاك يرفض التنازل

يحاول مسئولو نادي الزمالك التفاوض حاليا مع كريستيان جروس على الجانب المالي، حيث يحق له الحصول على شهرين (شرط جزائي) بالإضافة إلى نصف شهر.

يذكر أن جروس لديه مستحقات مالية تصل لـ 210 آلاف دولار، وهناك مفاوضات حاليا بالحصول على شهر ونصف، وميدو يجري محاولات للوصول لاتفاق مع المدرب

وتعد الأزمة الكبرى بالنسبة لنادي الزمالك هي ميشالاك الذي يرفض التنازل عن أي شيء، كما أن نادي أحد السعودي سيطالب أيضا بالحصول على تعويض مالي نظير عدم قيام الزمالك بإكمال مدة التعاقد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.